2021/03/19 | 00:03 - المصدر: بغداد اليوم

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السامرائي يغرد بعد التصويت على قانون المحكمة الاتحادية: القضاء العادل انتصار للشعب

مثنى السامرائي ([email protected]) غرَّد: محكمةٌ اتحاديةٌ لكل الشعب، لا تكبلها أغلالُ الطائفية،كان هدفاً سامياً، لأن نُصرةَ القضاء ليكون مستقلاً هو نصرٌ للدولة.

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