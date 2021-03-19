رئيس الوزراء يوجه بتقديم جهد استثنائي لتوفير التيار الكهربائي

2021/03/19 | 00:03 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ، وزارة الكهرباء بتقديم جهد استثنائي لتوفير التيار الكهربائي للمواطنين مع قرب حلول فصل الصيف، وتجاوز الإجراءات البيروقراطية و الاجتهادات التي عطلت العديد من المشروعات المهمة.كما وجه الوزارات كافة بتقديم الدعم لوزارة الكهرباء لانجاح المهمات الموكلة بها./انتهى8

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