2021/03/19 | 00:03 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / اكد وزير التربية علي حميد الدليمي ،ان تحديد موعد إجراء الامتحانات لم يكن بصورة مفاجأة .واستغرب الوزير في بيان للوزارة ، من موقف بعض أولياء الأمور والطلبة لديهم امتعاض من موعد الامتحانات ، حيث ان موعد انطلاقها لم يكن مباشرةً في 20 آذار وانما سبق هذا التاريخ مواعيد اخرى حيث تأجلت في 6 شباط ومن ثم في 20 شباط لعام 2021 وكان السبب الرئيسي لذلك التأجيل المتكرر جائحة كورونا وكان على الطالب ان يستمر ويتواصل في دراسته .واضاف: كانت الوزارة ولازالت مستمرة ببث الدروس عبر التلفزيون التربوي طلية الفترة الماضية لمراجعة المناهج الدراسية فضلاً عن مشروع " التلفزيون التربوي مدرستي" الذي هو عبارة عن مدرسة الكترونية متكاملة يستطيع الطالب من خلالها متابعة دروسه من خلال جداول معلنة سابقا حيث يهدف هذا المشروع الى تكافؤ الفرص بين الطلبة والتلاميذ من خلال المساواة .واشار الى ان " موضوع انهاء العام الدراسي في هذه الامتحانات سابق لأوانه ووزارة التربية تتواصل باستمرار مع اللجنة العليا للصحة والسلامة ، وان مسألة المضي بالدراسة بعد هذه الامتحانات من عدمها يحدده الموقف الوبائي الذي تعرضه اللجنة العليا ./انتهى8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير التربية : الطالب اخذ الوقت المناسب للتهيؤ لامتحانات نصف السنة ونهاية الكورس الأول) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير التربية : الطالب اخذ الوقت المناسب للتهيؤ لامتحانات نصف السنة ونهاية الكورس الأول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).