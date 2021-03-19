معدل الرهن العقاري الأمريكي يرتفع لأعلى مستوى في 9 أشهر

2021/03/19 | 00:04 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفعت تكلفة الرهن العقاري في الولايات المتحدة لأعلى مستوى في 9 أشهر، مع صعود عوائد سندات الخزانة الأمريكية، وآمال تعافي قوي للاقتصاد.

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