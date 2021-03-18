بعد تقرير وكالة الأدوية الأوروبية.. إيطاليا تقرر استئناف التطعيم بلقاح

2021/03/19 | 00:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراغي، الخميس، استئناف بلاده حملات التطعيم باستخدام لقاح "أسترازينيكا" المضاد لفيروس كورونا المستجد، اعتبارا من يوم الجمعة.

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