الكاظمي يوجه بتقديم جهد استثنائي لتوفير التيار الكهربائي

2021/03/19 | 00:08 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه السيد رئيس مجلس الوزراء وزارة الكهرباء بتقديم جهد استثنائي لتوفير التيار الكهربائي للمواطنين مع قرب حلول فصل الصيف، وتجاوز الإجراءات البيروقراطية و الاجتهادات التي عطلت العديد من المشروعات المهمة.كما وجه الوزارات كافة بتقديم الدعم لوزارة الكهرباء لانجاح المهمات الموكلة بها.

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