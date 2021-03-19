وفاة 19 بينهم 9 أطفال تناولوا لحم سلحفاة بحرية

2021/03/19 | 00:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتاناناريفو,-(أ ف ب) – توفي 19 شخصا على الأقل، بينهم تسعة أطفال، في مدغشقر نتيجة تسمم غذائي بعد استهلاكهم لحم سلحفاة بحرية، وهو حيوان محميّ، وفق ما أفاد مصدران متطابقان الخميس.وأودع منذ الاثنين 34 شخصا مستشفى فوتوماندري في شرق الجزيرة، توفي عشرة منهم، وفق ما أعلنت وكالة مراقبة الأمن الصحي والغذائي من دون […]

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