خسائر للحشد والشرطة الاتحادية في هجوم لداعش قرب كركوك

2021/03/19 | 00:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك- السليمانية- الزمان صعد تنظيم داعش من.هجماته في محيط كركوك ، وابلغ قيادي في الحشد الشعبي مراسلنا بسقوط ثلاثة ضحايا من أفراد الحشد الشعبي والشرطة الاتحادية، الخميس، في هجوم لداعش بمحافظة كركوك.وبحسب المصدر فإنّ “مجموعة من مسلحي داعش هاجمت قوات الأمن العراقية المرابطة في سيطرة السلام قرب ناحية الرياض”.وأضاف أن الهجوم أسفر […]

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