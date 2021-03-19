مصادر: محافظ صلاح الدين بحث مع السفير الاميركي إخراج الحشد من المحافظة

2021/03/19 | 00:18 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..

كشفت مصادر مطلعة، اليوم الخميس، عن تفاصيل لقاء محافظ صلاح الدين عمار الجبر مع السفير الاميركي...

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