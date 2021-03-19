2021/03/19 | 00:26 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تفاصيل اجتماع مناقشة الاستصلاح وتعديل قانون إيجار الأراضي الزراعية) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تفاصيل اجتماع مناقشة الاستصلاح وتعديل قانون إيجار الأراضي الزراعية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).