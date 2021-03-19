تركيا تسجل أكبر حصيلة للإصابات الجديدة بكورونا في 2021

2021/03/19 | 00:26 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة التركية، اليوم

الخميس، عن تسجيلها أكثر من 20 ألف إصابة

جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى

"كوفيد-19"، ما يمثل أكبر عدد للحالات

اليومية في تركيا خلال العام 2021.

وأفادت وزارة الصحة الت

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