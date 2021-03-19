السلطات الصحية البريطانية: لقاح

2021/03/19 | 00:26 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات

الرعاية الصحية في بريطانيا أنها لم

تحدد أي أدلة تشير إلى أن لقاح

"أسترازينيكا" المضاد لفيروس كورونا

المسبب لعدوى "كوفيد-19" يسبب جلطات

دموية.

وذكرت الوكالة، في بيان

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