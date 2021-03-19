مكتب التحقيقات الفيدرالي ينشر فيديوهات جديدة لاقتحام الكونغرس

2021/03/19 | 00:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر مكتب التحقيقات الفيدرالي "FBI" في العاصمة الأميركية واشنطن، الخميس، بيانا تضمن معلومات ومقاطع فيديو جديدة للمشتبه بهجومهم على الضباط الفيدراليين بالتزامن مع أعمال الشغب التي شهدها مبنى الكونغرس، في السادس من يناير الماضي.

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