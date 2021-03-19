الحكومة ترفض إجراء تعديل جديد على سعر برميل النفط وتصف ارتفاعه الحالي بـ”الوهمي”

2021/03/19 | 01:21 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المالية النيابية: بغداد – وعد الشمري:أعلنت اللجنة المالية في مجلس النواب، أمس الأربعاء، رفض الحكومة أجراء تغيير جديد على سعر برميل النفط، مبينة أن الارتفاع الحالي وهمي مرتبط بخفض المبيعات في السوق العالمية، لكنها شددت على إمكانية الاستفادة في الفرق مع ما موجود في مشروع قانون الموازنة لتخفيف العجز وزيادة الإيراد العام للدولة.وقال عضو اللجنة ...

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