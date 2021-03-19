ذوو شهداء فاجعة حلبجة: الخدمات لا تتناسب مع حجم التضحيات

2021/03/19 | 01:21 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالبوا بإعلانها المحافظة 19 السليمانية ـ عباس اركوازي:قال احد ضحايا فاجعة حلبجة بمناسبة الذكرى 33 لقصفها من قبل نظام البعث بالاسلحة الكيمياوية المحرمة دولياً، ان الخدمات المقدمة للمواطنين في المدينة لا ترتقي الى حجم التضحيات التي قدمتها.واضاف ياسين حسين وهو من ذوي ضحايا المدينة التي تعرضت الى قصف بالاسلحة الكمياوية المحرمة دولياً بعد تحريرها من ...

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