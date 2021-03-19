التربية: دمج نتائج الامتحانات الفصلية ونصف السنة واعتبارها درجة نهائية ليس ممكنا

2021/03/19 | 01:21 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت عدم التوجه لإنهاء العام الدراسي بغداد ـ الصباح الجديد:نسفت وزارة التربية امس الأربعاء، ما تردد عن توجهها لإنهاء العام الدراسي، مشيرة الى أنه لا يمكن دمج الامتحانات الفصلية مع نصف السنة واعتبارها نهاية السنة الدراسية.وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر فاروق في تصريح تابعته الصباح الجديد، أن “الحديث عن توجه وزارة التربية لإنهاء العام الدراسي ...

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