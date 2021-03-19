هل تصف واشنطن محمد بن سلمان بـ

2021/03/19 | 01:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفض البيت الأبيض، الخميس، الإشارة إلى ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، على أنه "قاتل" رغم تقرير للاستخبارات الأميركية يشير إليه على أنه من أعطى أوامر تنفيذ العملية التي أدت إلى مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

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