السكوت عن الأغتصاب جريمة - سلام إبراهيم

2021/03/19 | 02:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سلام_إبراهيم حفلات الأغتصاب الجماعية في السجون وظلام الشارع العراقي والعربيزملائي وزميلاتي أكتبوا شهادة تعرضكم للإغتصاب لتبقى درساً للأجيال القادمة يكون الأغتصاب الجسدي شائعاً في مجتمعات العنف والطهرانية الكبت الأجتماعي والجنسي والسياسي، وأشار إلى ذلك من بين أساتذة علم الأجتماع الدكتور علي الوردي، بطريقة سرد حوادث والتعليق عليها وبين كيف يفتخر أبن المحلة بحفل ......





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