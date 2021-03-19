يوروبا ليغ.. يونايتد إلى ربع النهائي بفضل بوغبا وتوتنهام أبرز الضحايا

2021/03/19 | 02:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكن الفرنسي، بول بوغبا، من العبور بفريقه مانشستر يونايتد الإنكليزي إلى الدور ربع النهائي لمسابقة "يوروبا ليغ" بتسجيله هدف الفوز 1-صفر، على مضيفه ميلان الإيطالي، فيما كان ممثل إنكلترا الآخر، توتنهام، أبرز ضحايا ثمن النهائي بعدما فرط بالفوز ذهابا 2-صفر بخسارته إيابا أمام دينامو زغرب الكرواتي صفر-3 بعد التمديد.

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