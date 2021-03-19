العلاقات الأميركية الصينية

2021/03/19 | 02:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هل يكون لقاء ألاسكا بداية خفض التصعيد بين واشنطن وبكين؟

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