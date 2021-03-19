كوريا الشمالية تقطع العلاقات مع ماليزيا بسبب

2021/03/19 | 03:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت كوريا الشمالية، الجمعة، في بيان صادر عن وزارة الخارجية قطع العلاقات الدبلوماسية مع ماليزيا بسبب تسليمها أحد المواطنين الكوريين الشماليين إلى الولايات المتحدة، على ما أوردت وكالة الأنباء الكورية الشمالية.

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