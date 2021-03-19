اكتشاف موجات تدمر فيروس كورونا في أقل من ميلي ثانية

2021/03/19 | 03:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت دراسة حديثة عن أن الفحوصات بالموجات فوق الصوتية "ألترا ساوند"، كالمستخدمة بمراقبة نمو الجنين، قادرة على تدمير خلايا فيروس كورونا المستجد.

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