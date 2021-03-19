من الوصي عليكِ؟

2021/03/19 | 04:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في عدد من بلدان منطقتنا، لا تستطيع النساء السفر بإذن "وصي". في بلدان أخرى، لا تستطعن استخراج جواز سفر حتى، دون إذن هذا "الوصي".

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