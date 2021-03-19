2021/03/19 | 05:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكن العلماء في أستراليا، حديثا، من التوصل إلى ابتكار لزراعة جنين بشري دون استخدام أي حيوانات منوية أو بويضات، للمرة الأولى في التاريخ.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دون نطاف أو بويضات.. علماء ينجحون بإنتاج نماذج لأجنة بشرية في إنجاز مثير للجدل) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دون نطاف أو بويضات.. علماء ينجحون بإنتاج نماذج لأجنة بشرية في إنجاز مثير للجدل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).