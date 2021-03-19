أزمة مياه في مناطق الأكراد بسوريا.. وأصابع الاتهام تشير إلى تركيا

2021/03/19 | 06:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انخفض منسوب المياه في شمال سوريا بشكل كبير في الأسابيع الأخيرة ما صعب على المزارعين في منطقة كوباني ذات الغالبية الكردية سقي حقولهم.

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