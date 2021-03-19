"ناسا" تتم بنجاح المرحلة الأساسية من اختبارات العودة إلى القمر

2021/03/19 | 07:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أتمت وكالة "ناسا" لأبحاث الفضاء، الخميس، تجارب "الحريق الساخن" بنجاح، وهي مرحلة أساسية لاختبار صاروخها الضخم "SLS" الذي سيحمل البشر إلى القمر مرة أخرى، ضمن برنامج "آرتميس".

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