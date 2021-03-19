النقل تنفذ حملة لتطوير مداخل ’الناقل الوطني’ في مطار بغداد (صور)

2021/03/19 | 07:39 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

نفذت وزارة النقل، الجمعة، حملة لتطوير مداخل بناية الخطوط الجوية العراقية.

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وذكرت الوزارة في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (19 اذار 2021)، انه "تنفيذاً لتوجيهات وزير النقل ناصر حسين بندر الشبلي وبمتابعة مدير عام الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية الكابتن كفاح حسن نفذت ملاكات شعبة الصيانة العامة في الشركة حملة موسعة لاعادة تأهيل وتطوير مداخل مبنى الناقل الوطني داخل مطار بغداد الدولي".

وبينت ادارة الشركة بحسب البيان ان "الحملة نفذت بجهود ذاتية ومن دون اي تكاليف و التي شملت تجميل مداخل الشركة بأسيجة جديدة فضلاً عن نشر مصابيح الانارة والعناية بالحدائق على جوانب الشركة لتعطي مظهراً لائقاً يليق بمكانة هذه الشركة العريقة".

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