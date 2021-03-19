"حفلات في شوارع تل أبيب".. إسرائيل تفتح البلاد لنصف السكان 

2021/03/19 | 07:46 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعيد فتح الحانات والمطاعم في إسرائيل قبل أسبوع وذلك للأشخاص الحاصلين على اللقاح المضاد لفيروس كورونا، مما دفع إلى إقامة حفلات في شوارع تل أبيب، في وقت تتطلع فيه البلاد إلى انتعاش اقتصادي أوسع.

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