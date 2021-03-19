رئيس إيراني سابق يدعو جميع السياسيين الى ’الاعتذار من الشعب’

2021/03/19 | 08:10 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلن الرئيس الإيراني الأسبق، محمد خاتمي، أن "على جميع السياسيين الاعتذار للشعب".

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وقال خاتمي في بيان بمناسبة عيد النوروز، إن "على جميع السياسيين، سواء أولئك الذين في السلطة أو خارجها، وكانوا ذا صلاحيات كبيرة أو ليست لديهم صلاحيات، الاعتذار للشعب"، وفق ما ذكر "إيران إنترناشونال" على تويتر، وتابعه "ناس" (19 اذار 2021).

يذكر أن عمال وموظفي شركة إطلاق وتشغيل الصناعات النفطية في المرحلتين 20 و21 بالمصفاة الثامنة في مشروع بارس الجنوبي، كانوا تجمعوا الخميس، لليوم الثالث على التوالي، احتجاجاً على مشاكل ذات أبعاد نقابية.

وقد خرجت هذه المسيرات الاحتجاجية، قبل 3 أيام في موقع المصفاة الثامنة، بسبب الخصم من الرواتب، وعدم دفع التأمينات، والغذاء غير المناسب، والتهديدات، وفصل عدد من الموظفين.



كما ذكر العمال والموظفون المتظاهرون أنهم سلكوا كافة السبل القانونية، مثل الرجوع إلى مسؤولي المصفاة ومديري مكتب التوظيف، غير أنهم لم يتلقوا أي إجابة محددة حتى الآن، وفق "إيران إنترناشونال".

يشار إلى أن العمال يتجمعون منذ 3 أيام للمطالبة بحقوقهم، ويقولون إنهم يعتزمون الاستمرار في الإضراب حتى يحققوا جميع مطالبهم القانونية.

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