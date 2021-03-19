قوى الامن العراقية تصد

2021/03/19 | 08:15 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني عراقي، بصد "تعرض" في قضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد.

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