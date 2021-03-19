مطالبات بالتخلي عن الكمامة لمتلقي تطعيم كورونا.. وفاوتشي يرد

2021/03/19 | 08:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دخل الدكتور أنتوني فاوتش، كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، في حوار مثير للجدل مع السناتور راند بول، جمهوري من ولاية كنتاكي، يوم الخميس، حول ما إذا كان يجب على الأشخاص ارتداء أقنعة إذا تعافوا من فيروس كورونا أو تم تطعيمهم، وفقا لقناة سي إن إن.

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