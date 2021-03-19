انتصار رجل - نادية خلوف

2021/03/19 | 08:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#نادية_خلوف الأمير سعدون هو ابن ملك الترياق، و ملك الترياق يقيم على أرض بني جلّة الذين كانت مهمة شعبها في الماضي هي صناعة الجلّة، الجلّة مكونة من روث البهائم يعجن ويصنع منه أقراص تخبأ للشتاء كي ستعمل للتدفئة .



ليس عاراً أن تصنع النّساء الجلّة ، فهو عمل رسمي يعادل الدولار ، أي أن تلك التدفئة التي يتم الخبز عليها و استعمالها في الشتاء تكلّف الكثير من الدولارات إضافة إلى أنّ الجلّة صديقة البيئة.



استولى ملك ا ......





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