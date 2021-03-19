الحراك الشعبي في مرحلة ما قبل (ربيع الشباب العربي) الحلقة السابعة عشرة (17/ 18) - حسن خليل غريب

2021/03/19 | 08:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسن_خليل_غريب المفهوم السادسالتركيز على أخطاء الأنظمة تعتيم على جرائم التدخل الخارجيإن إغفال تحقيق أهداف "مشروع الشرق الأوسط الجديد" من تقييم التجربة، يعني التغطية على الجرائم الكبرى التي حصلت منذ احتلال العراق، والتي حمَّل فيها أصحاب المشروع مسؤولية التدخل الأجنبي لأخطاء النظام الوطني في العراق.



وقد استطاع الإعلام المعادي أن يستغفل الجزء الأكبر من الرأي العام العربي، وشمل الاستغفال الرأي العام الدولي، ......





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