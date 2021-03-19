كوريا الشمالية تقطع العلاقات الدبلوماسية مع ماليزيا

2021/03/19 | 08:35 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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متابعة - واع

اعلنت كوريا الشمالية، قطع العلاقات الدبلوماسية مع ماليزيا بعد تسليمها أحد مواطنيها متهم بغسل الأموال إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية إن كوريا الشمالية تخطط إلى قطع العلاقات الدبلوماسية مع ماليزيا بعد أن قضت محكمة هناك بإمكانية تسليم مواطن كوري شمالي إلى الولايات المتحدة متهم بغسل الأموال.

ووصفت كوريا الشمالية الولايات المتحدة بـ"المتآمر وراء الكواليس والمسؤول الأساسي عن الحادث"، مشددة على أنها "ستدفع الثمن المناسب".

وأضافت إن "السلطات الماليزية ارتكبت عملا إجراميا غير مقبول" من خلال "بيعها مواطنا كوريا بريء وطرده للولايات المتحدة".

هذا وأصدرت محكمة ماليزية، يوم الأربعاء، قرارا ينص على ترحيل مواطن كوري شمالي إلى الولايات المتحدة متهم بخرق العقوبات الأممية على بيونغ يانغ من خلال غسل الأموال توريد سلع كمالية إلى بلاده.

المصدر: سبوتينك

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