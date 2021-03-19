مانشستر يونايتد يتأهل لربع نهائي الدوري الاوروبي عقب فوزه على ميلان

2021/03/19 | 08:35 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ تأهل مانشستر يونايتد لربع نهائي الدوري الأوروبي، عقب فوزه 1-0 على ميلان، في إياب دور الـ 16، على ملعب سان سيرو.أحرز بول بوجبا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 49.وتأهل يونايتد لربع النهائي، بعد الفوز بنتيجة (2-1) في مجموع المباراتين، حيث انتهت مباراة الذهاب بالتعادل 1-1 في أولد ترافورد./انتهى9

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