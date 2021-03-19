2021/03/19 | 08:39 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دراسة: تناول الإفطار قبل الساعة 8:30 صباحا قد يحمي من مرض خطير! هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/03/19 | 08:39.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دراسة: تناول الإفطار قبل الساعة 8:30 صباحا قد يحمي من مرض خطير!) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دراسة: تناول الإفطار قبل الساعة 8:30 صباحا قد يحمي من مرض خطير!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).