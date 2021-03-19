2021/03/19 | 08:41 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

اعلن اللواء يحيى رسول المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة، الجمعة، عن استلام قيادة العمليات المشتركة في قاعدة عين الأسد الجوية أبراج كاميرا حرارية ومولدات لكل برج من قوات التحالف الدولي.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وذكر رسول في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (19 اذار 2021)، ان "قيادة العمليات المشتركة في قاعدة عين الأسد الجوية استلمت أبراج كاميرا حرارية عدد (36) وحاوية تضم مواد احتياطية عدد (36)، إضافة الى مولدات عدد (2) لكل برج من قوات التحالف الدولي، والتي جاءت وفق خُطة مُعدة من قبل قيادة العمليات المشتركة وتنسيق متبادل بين الجانبين".

واضاف رسول انه "تم تسليمها إلى قيادات العمليات والفرق وفق خطة مُعدة وحسب الضوابط والسياقات المعمول بها في الجيش العراقي"، موضحاً إن "قوات التحالف لديها وجبات أخرى سيتم تسليمها في المستقبل الى قيادة العمليات المشتركة بالتتابع".

استلمت قيادة العمليات المشتركة في قاعدة عين الأسد الجوية أبراج كاميرا حرارية عدد (36) وحاوية تضم مواد احتياطية عدد (36)، إضافة الى مولدات عدد (2) لكل برج من قوات التحالف الدولي @CJTFOIR ، والتي جاءت وفق خُطة مُعدة من قبل قيادة العمليات المشتركة وتنسيق متبادل بين الجانبين.



pic.twitter.com/o9IoxDE2Yh

— يحيى رسول | Yehia Rasool (@IraqiSpoxMOD) March 18, 2021

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العمليات المشتركة تتسلم أبراج كاميرات حرارية ومواد احتياطية من التحالف الدولي (فيديو)) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العمليات المشتركة تتسلم أبراج كاميرات حرارية ومواد احتياطية من التحالف الدولي (فيديو)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).