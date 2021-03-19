الحشد الشعبي يحبط تعرضا لـداعش في الحويجة

2021/03/19 | 09:01 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد ..

أعلن الحشد الشعبي، عن احباط تعرض لـتنظيم داعش في قضاء الحويجة التابع الى محافظة كركوك.وذكر اعلام الحشد في بيان تلقته /المعلومة/، أن “قوة مشتركة من اللواء 56 بالحشد الشعبي والشرطة الاتحادية قامت بصد تعرض إرهابي شنه فلول داعش الإرهابي على سيطرة الالبان في مدخل قضاء الحويجة الشرقي”.واضاف، ان “قواتنا مستمرة في التصدي لعصابات داعش الارهابية في مناطق متفرقة من محافظات العراق “.انتهى25

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