العراق.. امبراطور اليابان يقلد مسؤول محلي 'وسام الشمس المشرقة' (صور)

2021/03/19 | 09:06 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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قدم السفير الياباني في بغداد، وسام الشمس المشرقة والأشعة الذهبية مع روزيت الى نائب رئيس البلديات ورئيس بلدية حلبجة السابق من أجل السلام، الذي منحه إياه إمبراطور اليابان عام 2020.

وقالت السفارة في بيان، تلقى NRT عربية، نسخة منه، (19 اذار 2021)، ان "السفير سوزوكي كوتارو سلم وسام الشمس المشرقة والأشعة الذهبية مع روزيت إلى خضر كريم، نائب رئيس البلديات من أجل السلام ورئيس بلدية حلبجة السابق الذي منحه إياه جلالة إمبراطور اليابان عام 2020".

واضاف البيان، انه "تم منحه هذه الوسام تعبيرا عن خالص التقدير للسيد خضر كريم لمساهمته البارزة في تعزيز الصداقة الثنائية بين اليابان واقليم كردستان العراق، وتعزيز العلاقات بين اليابان والعراق، لا سيما في مجال حركة السلام بين مدن حلبجة وهيروشيما وناغازاكي اليابانية".

وذكرالسفير خلال حفل تسليم الجائزة الذي أقيم في أربيل "سيتم تذكر السيد خضر كريم ليس فقط من قبل شعب هيروشيما وناغازاكي، ولكن أيضًا من قبل شعب اليابان ككل كأحد أفضل أصدقائنا في العراق"، معربا، "آمل أن تساعد أنشطته وصداقته مع شعب هيروشيما وناغازاكي في تحقيق السلام في العالم".

N.A

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