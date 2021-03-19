2021/03/19 | 09:06 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /نينا /اعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة يحيى رسول :" ان التحالف الدولي سلم القوات العراقية ابراجا ومواد لوجستية ".وقال رسول في بيان :" ان قيادة العمليات المشتركة في قاعدة عين الاسد الجوية تسلمت من قوات التحالف الدولي 36 برج مراقبة مع كاميرات حرارية و مواد احتياطية للابراج ، اضافة الى مولدات كهرباء لكل برج "، مشيرا الى ان قوات التحالف لديها دفعات اخرى سيتم تسليمها في المستقبل الى قيادة العمليات المشتركة بالتتابع./انتهى9

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التحالف الدولي يسلم القوات العراقية ابراجا ومواد لوجستية) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التحالف الدولي يسلم القوات العراقية ابراجا ومواد لوجستية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).