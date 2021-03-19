الكابوس اللبناني: من الإنكار الى الانفصام - الفضل شلق

2021/03/19 | 09:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#الفضل_شلق انتقل اللبنانيون من حالة الانكار التاريخية الى حالة الانفصام بين الطبقة الحاكمة وعامة الناس، وفي داخل كل فرد لبناني وكل طائفة.



كانت حالة الإنكار الدائمة تعتمدها كل الطبقات والطوائف اللبنانية.



تقوم على الاعتقاد أن اللبناني ذكي.



أينما رميته يجيء واقفا على رجليه.



رفعت ايديولوجيا الهجرة في لبنان الى نوع من التقديس.



لم تكن في نظرهم هجرة موجات من الفقراء الذين انتهوا فقراء في بلدان المهجر، لكن بعضاً ......





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