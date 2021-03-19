تدمير الفعل السياسيّ - امال قرامي

2021/03/19 | 09:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#امال_قرامي وتقييمه حتّى يتمكّن المواطنون/ات من الاطلاع على سيرة النائب، وتبيّن مدى قدرته على خدمة الصالح العامّ والتزامه بوعوده واحترامه للقوانين وإلمامه بالقضايا المطروحة وتمكّنه من تطوير معارفه وخدمة الوطن.



ولذا تصدر في كلّ سنة التقارير والبحوث التي تساهم في إنارة الرأي العامّ وتحقيق التراكم المعرفيّ في المجال السياسيّ.أمّا في البلدان التي لا تكترث بالبحوث السياسيّة ولا تبالي بتقييم مسارها السي ......





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