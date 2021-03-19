العبادي يدعو إلى مراجعة سعر صرف الدولار: أنعكس سلباً على محدودي الدخل

2021/03/19 | 09:12 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

دعا رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي، الجمعة، مجلس النواب الى إعادة النظر في سعر صرف الدينار من اجل السيطرة على التضخم.

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‏وقال العبادي في تدوينة، اطلع عليها "ناس" (19 اذار 2021)، إن "تخفيض سعر صرف الدينار انعكس سلبا على المواطنين خصوصا محدودي الدخل".

واضاف انه "مع الارتفاع الكبير في اسعار النفط خلال الشهر الماضي ادعو مجلس النواب للوقوف مع المواطنين واعادة النظر في سعر صرف الدينار من اجل السيطرة على التضخم".

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