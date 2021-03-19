صحيفة إسرائيلية: إيران مازالت تعاني تبعات انفجار مفاعل نطنز النووي

2021/03/19 | 09:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت صحيفة "جيروزاليم بوست" إن إيران لم تتعافَ حتى الآن من تبعات الانفجار المدمر في منشأة نطنز النووية، على الرغم من تقارير للوكالة الدولية للطاقة الذرية تفيد بأن طهران أحرزت تقدما في أجهزة الطرد المركزي المتطورة لتخصيب اليورانيوم.

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