بالصور: ضبط عملية سرقة للنفط الخام من خط الانبوب الناقل في ذي قار

2021/03/19 | 09:21 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت شرطة ذي قار، اليوم الجمعة، ايقاف عملية تخريب وسرقة للنفط الخام من خط الانبوب الناقل بمحاذاة الطريق السريع الدولي.

اعلام الشرطة ذكر في بيان، ان "الدوريات التابعة لقسم السيطرات والطرق الخارجية وخلال تجوالها بهدف تأمين الطريق الدولي، رصدت اعمال تخريب وسرقة لمادة النفط الخام للانبوب الناقل".واضاف انه "وبعد الانتقال الى مكان الحادث والاتصال بفرق الدفاع المدني ومفارز النفط للمعالجة وجدت الادوات والبطاريات المستخدمه بالتهريب وضبطت بمحضر ضبط اصولي واحيلت للقسم المختص".

فيما اشار الى "صدور توجيه من مدير قسم السيطرات والطرق الخارجية بتكثيف تسيير الدوريات المستمر للحد من المخالفات وللحفاظ على الثروة النفطية والمال العام من العابثين وضعاف النفوس والسراق".

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