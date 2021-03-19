رئيس ائتلاف النصر يطالب بإعادة النظر في سعر الصرف لهذا السبب

2021/03/19 | 09:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

طالب رئيس الوزراء الأسبق وزعيم ائتلاف النصر، حيدر العبادي، الجمعة (19 آذار 2021)، بإعادة النظر في سعر صرف الدولار مقابل الدينار، فيما كشف عن سبب ذلك.

وقال العبادي في تغريدة عبر منصة "اويتر"، تابعتها (بغداد اليوم)، إن "تخفيض سعر صرف الدينار انعكس سلبا على المواطنين خصوصا محدودي الدخل".

وأضاف، أنه "مع الارتفاع الكبير في اسعار النفط خلال الشهر الماضي ادعو مجلس النواب للوقوف مع المواطنين واعادة النظر في سعر صرف الدينار من اجل السيطرة على التضخم".

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