القبض على منفذ الدكات العشائرية مقابل أموال في ميسان

2021/03/19 | 09:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ميساناعلنت قيادة شرطة محافظة ميسان، اليوم الجمعة، القبض على رئيس عصابة ومنفذ الدكات العشائرية مقابل أموال في محافظة ميسان جنوبي البلاد.وقالت الشرطة، في بيان مقتضب تلقته (بغداد اليوم)، ان "عناصر شرطة المحافظة تمكنت من القبض على رئيس عصابة والمتهم الرئيسي بإطلاق النار على القادمين من منفذ الشيب الحدودي لفرض الاتاوات عليهم".وتابعت الشرطة "كما ان المتهم مطلوب للقضاء لتنفيذه الدكات العشائرية، مقابل أموال يحصل عليها من اطراف النزاعات العشائرية".

يتبع..

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