تحذير نيابي من انهيار جسور رئيسية في بغداد- عاجل

2021/03/19 | 09:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

حذرت عضو لجنة الخدمات والاعمار النيابية، منار السعد، اليوم الجمعو، من انهيار الجسور الرئيسية التي تربط العاصمة بغداد بالمحافظات الأخرى.

وقالت منار السعد، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "لجنة الخدمات حذرت في وقت سابق من انهيار الجسور الرئيسية في بغداد، وعلى وجه الخصوص جسر ذراع دجلة باعتباره من أكثر الجسور التي تمر عليه العجلات ذات الحمل الكبير، القادمة من المحافظات الشمالية للعاصمة".

وبينت السعد، أن "الجسر تم غلقه في أكثر من مرة بأوقات سابقة نتيجة وجود التخسفات، لكن لا توجد أي حلول واقعية أو معالجات صحيحة لواقع تلك الجسور المهددة بالسقوط".

وحملت عضو لجنة الخدمات في البرلمان، مديرية الهيئة العامة للطرق والجسور مسؤولية "ما يحدث لعدم تأهيل وصيانة تلك الجسور"، مشددة على ضرورة "تغيير طريق عجلات الحمل ذات الحمولة العالية لحين حل المشكلة".

واعلنت مديرية المرور العامة بداية الشهر الحالي قطع جسر الامين من الجانبين بسبب انهيار كتفه الايسر، لخط السير القادم من شارع القناة (الرستمية) باتجاه دخول منطقة الامين ليتسبب بحصول زحامات خانقة في المناطق القريبة من الجسر.

وعبر عضو لجنة الخدمات والاعمار النيابية، جاسم البخاتي، في وقت سابق، عن "خشيته من سقوط جسور أخرى غير مؤهلة"، معتبرا في تصريحات صحفية، إن "انهيار جسر الامين رسالة انذار لتأهيل جميع الجسور المطلة على شرق القناة ونهري دجلة وديالى ومتابعتها من قبل الدوائر المعنية".

وخلت بغداد خلال اعوام مضت من تشييد اي جسر جديد يواكب التطور الذي شهدته عواصم العالم، وكذلك يستوعب الزيادة الحاصلة في اعداد المركبات التي تضاعفت بشكل ملفت للنظر واصبحت تسبب زحامات يومية في شوارع العاصمة.

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