طفل بالرحم قد يساعد بالقضاء على كورونا.. كيف؟

2021/03/19 | 09:30 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني / متابعة فحوصات الموجات فوق الصوتية مثل المستخدمة لتتبع نمو الجنين يمكن أن تدمر خلايا المرض تعددت الأبحاث والهدف واحد، إيجاد حل ينهي مأساة العالم بعد أكثر من سنة على تفشي فيروس كورونا المستجد وملايين الإصابات والوفيات.فقد توصلت دراسة جديدة إلى أن فحوصات الموجات فوق الصوتية مثل تلك المستخدمة لتتبع نمو […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص طفل بالرحم قد يساعد بالقضاء على كورونا..



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