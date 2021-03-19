روسيا تشارك في اجتماع بايدن مع الممثلين الدائمين لمجلس الأمن

2021/03/19 | 09:37 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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متابعة – واع

أعلن نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، اليوم الجمعة، أن نائبته شاركت في اجتماع الرئيس الأميركي جو بايدن مع الممثلين الدائمين لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وكتب دميتري بوليانسكي، على تويتر، اليوم الجمعة: "مثّلت روسيا نائبتي آنا إفستينييفا.



ولم تشارك بأي كلمة".

وقال البيت الأبيض في بيان، اليوم الجمعة، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن عقد اجتماعا مع الممثلين الدائمين لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وحثهم على التحرك السريع لحل الأزمات الإقليمية.

ولفت الرئيس الأمريكي إلى أن بلاده تريد إظهار "قيادة عالمية قائمة على القيم" وإعادة التواصل مع المؤسسات الدولية، وخاصة الأمم المتحدة.

المصدر: سبوتنيك

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